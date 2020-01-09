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حساب المواطن يودع 2.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير و 63.5 مليار ريال إجمالي الدفعات

حساب المواطن يودع 2.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير و 63.5 مليار ريال إجمالي الدفعات
http://almnatiq.net/?p=819115
المناطق - واس

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال منها 429 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني ، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.2% عن الدفعة السابقة، مشيراً إلى أن 51% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 959 ريالاً، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر يناير أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.
وبين أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% ، وربَات الأسر بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 51% متجاوزًا عددهن 806 آلاف مستفيدة، وشكل الذكور المستقلين في دفعة شهر يناير 49% والبالغ عددهم أكثر من 766 ألف مستفيد، لافتاً إلى أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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