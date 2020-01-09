احدث الأخبار

الأحوال المدنية تواصل استقبال المواطنين المواطنات خلال الفترة المسائية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس وزراء أستراليا
أبرز المواد
 “سكني” يقدّم خِدْماتٍ إسكانية بمزايا غير مسبوقة لمنسوبي “التعليم”
أبرز المواد
 حساب المواطن يودع 2.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير و 63.5 مليار ريال إجمالي الدفعات
أبرز المواد
 المملكة تحصل على المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض
أبرز المواد
 “العمل”: توطين وظائف التشغيل والصيانة يُحفز نمو القطاع وتطوير بيئة عمله
أبرز المواد
 أميركا تهدئ مع إيران وتمنع التعامل مع 6 منظمات معارضة
أبرز المواد
 مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة
منطقة جازان
 وزير العدل يوجِّه بإطلاق 45 مؤشراً جديداً لمركز العمليات العدلي
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تحقق تقدمًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية
أبرز المواد
 ” الصحة ” تحذر من مدعي العلاج بالطب البديل عبر منصتها التوعوية #عش_بصحة
أبرز المواد
الأحوال المدنية تواصل استقبال المواطنين المواطنات خلال الفترة المسائية

الأحوال المدنية تواصل استقبال المواطنين المواطنات خلال الفترة المسائية

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس وزراء أستراليا

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس وزراء أستراليا

أبرز المواد
“سكني” يقدّم خِدْماتٍ إسكانية بمزايا غير مسبوقة لمنسوبي “التعليم”

“سكني” يقدّم خِدْماتٍ إسكانية بمزايا غير مسبوقة لمنسوبي “التعليم”

أبرز المواد
حساب المواطن يودع 2.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير و 63.5 مليار ريال إجمالي الدفعات

حساب المواطن يودع 2.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير و 63.5 مليار ريال إجمالي الدفعات

أبرز المواد

الأحوال المدنية تواصل استقبال المواطنين المواطنات خلال الفترة المسائية

الأحوال المدنية تواصل استقبال المواطنين المواطنات خلال الفترة المسائية
http://almnatiq.net/?p=819128
المناطق - واس

تواصل إدارات ومكاتب الأحوال المدنية في عدد من مناطق المملكة استقبال المواطنين والمواطنات وإنهاء إجراءاتهم خلال الفترة المسائية.
وكانت الأحوال المدنية قد مددت وقت العمل إلى المساء لإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لاختيار الأوقات المناسبة لهم رغبة في خدمة أكبر عدد من المستفيدين.
وتقوم الأحوال المدنية باستقبال المواطنين والمواطنات الحاصلين على مواعيد إلكترونية من خلال نظام المواعيد الإلكتروني من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً في المكاتب التي توفر الخدمة المسائية ويمكن معرفة هذه المكاتب من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للأحوال المدنية.
وتقدم الأحوال المدنية خلال الفترة المسائية جميع خِدْمات السجل المدني كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك من خِدْمات.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس وزراء أستراليا

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس وزراء أستراليا
“سكني” يقدّم خِدْماتٍ إسكانية بمزايا غير مسبوقة لمنسوبي “التعليم”

“سكني” يقدّم خِدْماتٍ إسكانية بمزايا غير مسبوقة لمنسوبي “التعليم”
حساب المواطن يودع 2.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير و 63.5 مليار ريال إجمالي الدفعات

حساب المواطن يودع 2.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير و 63.5 مليار ريال إجمالي الدفعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*