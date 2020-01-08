“الأرصاد” : توقعات بتساقط الثلوج على محافظة حقل بمنطقة تبوك

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعات عن تساقط للثلوج على محافظة حقل وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الغد.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.