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“الأرصاد” : توقعات بتساقط الثلوج على محافظة حقل بمنطقة تبوك

“الأرصاد” : توقعات بتساقط الثلوج على محافظة حقل بمنطقة تبوك

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الدكتورة الطويهر تُشارك في مؤتمر الموهبة والإبداع بدولة الإمارات

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الأحوال المدنية تواصل استقبال المواطنين المواطنات خلال الفترة المسائية

الأحوال المدنية تواصل استقبال المواطنين المواطنات خلال الفترة المسائية

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“الأرصاد” : توقعات بتساقط الثلوج على محافظة حقل بمنطقة تبوك

“الأرصاد” : توقعات بتساقط الثلوج على محافظة حقل بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=819138
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعات عن تساقط للثلوج على محافظة حقل وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الغد.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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