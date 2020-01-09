احدث الأخبار

وزارة الثقافة تختار “واجهة الرياض” مقراً جديداً لمعرض الكتاب
أبرز المواد
 “الأرصاد” : توقعات بتساقط الثلوج على محافظة حقل بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 الدكتورة الطويهر تُشارك في مؤتمر الموهبة والإبداع بدولة الإمارات
منطقة الرياض
 ترقية “بدر الحمراني ” إلى رتبة “نقيب”
المنطقة الشرقية
 الأحوال المدنية تواصل استقبال المواطنين المواطنات خلال الفترة المسائية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس وزراء أستراليا
أبرز المواد
 “سكني” يقدّم خِدْماتٍ إسكانية بمزايا غير مسبوقة لمنسوبي “التعليم”
أبرز المواد
 حساب المواطن يودع 2.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير و 63.5 مليار ريال إجمالي الدفعات
أبرز المواد
 المملكة تحصل على المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض
أبرز المواد
 “العمل”: توطين وظائف التشغيل والصيانة يُحفز نمو القطاع وتطوير بيئة عمله
أبرز المواد
 أميركا تهدئ مع إيران وتمنع التعامل مع 6 منظمات معارضة
أبرز المواد
وزارة الثقافة تختار “واجهة الرياض” مقراً جديداً لمعرض الكتاب

وزارة الثقافة تختار “واجهة الرياض” مقراً جديداً لمعرض الكتاب

أبرز المواد
“الأرصاد” : توقعات بتساقط الثلوج على محافظة حقل بمنطقة تبوك

“الأرصاد” : توقعات بتساقط الثلوج على محافظة حقل بمنطقة تبوك

منطقة تبوك
الدكتورة الطويهر تُشارك في مؤتمر الموهبة والإبداع بدولة الإمارات

الدكتورة الطويهر تُشارك في مؤتمر الموهبة والإبداع بدولة الإمارات

منطقة الرياض
ترقية “بدر الحمراني ” إلى رتبة “نقيب”

ترقية “بدر الحمراني ” إلى رتبة “نقيب”

المنطقة الشرقية

وزارة الثقافة تختار “واجهة الرياض” مقراً جديداً لمعرض الكتاب

وزارة الثقافة تختار “واجهة الرياض” مقراً جديداً لمعرض الكتاب
http://almnatiq.net/?p=819141
المناطق - واس

اختارت وزارة الثقافة مقراً جديداً لمعرض الرياض الدولي للكتاب، حيث تقرر أن تقام الدورة المقبلة من المعرض في “واجهة الرياض” على الطريق المتجه إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمساحة أكبر وبخيارات أوسع للزوار والمهتمين بالأدب والفكر والمعرفة والثقافة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحضيرات وزارة الثقافة للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، وامتداداً لحزمة من الأعمال النوعية التي تغطي كل تفاصيل المعرض ومكوناته، في سياق التجديد والتطوير الذي تسعى الوزارة لتقديمه بعد استلامها لمسؤولية إدارة المعرض.
وكانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق شعاراً خاصاً بمعرض الرياض الدولي للكتاب يُعبر عن هوية المعرض ودلالة المكان الذي يحتويه، متضمناً تحويراً لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة في مكتبة وبألوان مشتقة من ألوان الشعار الرسمي للوزارة، وتم مزج هذه العناصر في قالب واحد يعكس روح المعرض ويعبر عن محتواه.

روابط ذات صلة

الدكتورة الطويهر تُشارك في مؤتمر الموهبة والإبداع بدولة الإمارات

الدكتورة الطويهر تُشارك في مؤتمر الموهبة والإبداع بدولة الإمارات
الأحوال المدنية تواصل استقبال المواطنين المواطنات خلال الفترة المسائية

الأحوال المدنية تواصل استقبال المواطنين المواطنات خلال الفترة المسائية
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس وزراء أستراليا

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس وزراء أستراليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*