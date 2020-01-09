أمير الشرقية يشيد بجهود فرع وزارة العمل والقطاع الخاص

الدمام - فهد المريخي

عبر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة الشرقية، عن شكره لمنسوبي لجنة التوطين العليا بالمنطقة، ولجان التوطين بالمحافظات، وذلك إثر تحقيق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أعلى معدل توطين على مستوى المملكة للربع الثالث لعام ٢٠١٩م.

وأكد سموه، أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- دائماً يوجهان باستثمار طاقات أبناء الوطن، وتوفير فرص العمل، والسعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، مثمناً سموه الجهود المبذولة من فرع الوزارة ومبادراته المتنوعة لتحفيز الشراكة بين القطاع الخاص ومختلف القطاعات، متمنياً سموه لمنسوبي البرنامج التوفيق.

من جهته عبر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، باسمه وباسم منسوبي اللجنة وفرع الوزارة وشركاء اللجنة، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لبرنامج التوطين، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة العليا للتوطين، على دعمهم المتواصل والمستمر لأنشطة اللجنة وبرامجها، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق أهداف اللجنة، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

مضيفاً أن رعاية سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لعدد من البرامج والفعاليات والمبادرات التي أطلقها الفرع بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات القطاع غير الربحي.