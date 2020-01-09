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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8345.77 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8345.77 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8345.77 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8345.77 نقطة
http://almnatiq.net/?p=819154
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 221.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8345.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 193 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسمنت حائب، والشرقية للتنمية، وأسمنت الشرقية، وأسمنت أم القرى، وأسمنت الشمالية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جرير، وإكسترا فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 0.71%.
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، وأسمنت الجوف، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 250.06 نقطة ليقفل عند مستوى 6609.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 ألف سهم تقاسمتها 450 صفقة.

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