اكثر من ٥٠٠٠ زائر في افتتاح مهرجان الشقيق بيتش بارك

جازان - فضة عطيف

انطلقت مساء أمس فعاليات الشقيق بيتش بارك بكورنيش الشقيق الشمالي الثاني وذلك بحضور محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ورئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي ورئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف وعدد من مديري الدوائر الحكومية وشيوخ واعيان الشقيق وذلك على شاطئ الشقيق .

وبدأت الفعاليات بأوبريت “وطن الرؤية” من اشعار علي حسين الشعبي وفكرة محمد الزيلعي و أداء عيسى القربي ووائل النعمي والطفلة رهام دحيدح وعلي الشهري بمشاركة فرقة الشقيق للفنون الشعبيه ، ثم عرض موسيقي ، واستعراض بهلواني لاحد الفرق العالميه .

ثم قدمت الفنانة نورا الانصاري في اول ظهور لها وصلات غنائية متنوعة وسط حضور جماهيري كبير فاق خمسه الاف زائر للمهرجان ومسرح البيتش بارك

وقد تجول محافظ الدرب داخل مرافق المهرجان وزار خيمة الاسر المنتجه و الكفيهات والمطاعم المطله على البحر مباشرة والتي تعد من اهم الوجهات التي يقصدها الزوار اثناء زيارتهم لمهرجان الشقيق البيتش بارك .