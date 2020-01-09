احدث الأخبار

اكثر من ٥٠٠٠ زائر في افتتاح مهرجان الشقيق بيتش بارك
منطقة جازان
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8345.77 نقطة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يشيد بجهود فرع وزارة العمل والقطاع الخاص
المنطقة الشرقية
 التحالف يعلق عملياته ضد داعش لحماية قواته بالعراق
أبرز المواد
 “الطيران المدني” يهيئ المطارات لخدمة رالي داكار السعودي 2020
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تختار “واجهة الرياض” مقراً جديداً لمعرض الكتاب
أبرز المواد
 “الأرصاد” : توقعات بتساقط الثلوج على محافظة حقل بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 الدكتورة الطويهر تُشارك في مؤتمر الموهبة والإبداع بدولة الإمارات
منطقة الرياض
 ترقية “بدر الحمراني ” إلى رتبة “نقيب”
المنطقة الشرقية
 الأحوال المدنية تواصل استقبال المواطنين المواطنات خلال الفترة المسائية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس وزراء أستراليا
أبرز المواد
 “سكني” يقدّم خِدْماتٍ إسكانية بمزايا غير مسبوقة لمنسوبي “التعليم”
أبرز المواد
اكثر من ٥٠٠٠ زائر في افتتاح مهرجان الشقيق بيتش بارك

اكثر من ٥٠٠٠ زائر في افتتاح مهرجان الشقيق بيتش بارك

منطقة جازان
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8345.77 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8345.77 نقطة

أبرز المواد
أمير الشرقية يشيد بجهود فرع وزارة العمل والقطاع الخاص

أمير الشرقية يشيد بجهود فرع وزارة العمل والقطاع الخاص

المنطقة الشرقية
التحالف يعلق عملياته ضد داعش لحماية قواته بالعراق

التحالف يعلق عملياته ضد داعش لحماية قواته بالعراق

أبرز المواد

اكثر من ٥٠٠٠ زائر في افتتاح مهرجان الشقيق بيتش بارك

اكثر من ٥٠٠٠ زائر في افتتاح مهرجان الشقيق بيتش بارك
http://almnatiq.net/?p=819157
جازان - فضة عطيف
انطلقت مساء أمس فعاليات الشقيق بيتش بارك بكورنيش الشقيق الشمالي الثاني  وذلك بحضور محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ورئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي ورئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف وعدد من مديري الدوائر  الحكومية وشيوخ واعيان الشقيق وذلك على شاطئ الشقيق .
وبدأت الفعاليات بأوبريت “وطن الرؤية” من اشعار علي حسين الشعبي  وفكرة محمد الزيلعي و أداء عيسى القربي ووائل النعمي والطفلة رهام دحيدح وعلي الشهري بمشاركة فرقة الشقيق للفنون الشعبيه ، ثم عرض موسيقي ، واستعراض بهلواني لاحد الفرق العالميه  .
ثم قدمت الفنانة نورا الانصاري في اول ظهور لها وصلات غنائية متنوعة وسط حضور جماهيري كبير فاق خمسه الاف زائر للمهرجان ومسرح البيتش بارك
وقد تجول محافظ الدرب داخل مرافق المهرجان وزار خيمة الاسر المنتجه و الكفيهات والمطاعم  المطله على البحر مباشرة والتي تعد من اهم الوجهات التي يقصدها الزوار اثناء زيارتهم لمهرجان الشقيق البيتش بارك .
 

روابط ذات صلة

مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة

مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة
مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية بعدد محافظات المنطقة خلال الأيام القادمة

مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية بعدد محافظات المنطقة خلال الأيام القادمة
مهرجان جازان.. تذوق العسل متاح للزوار للتعرف على أنواعه

مهرجان جازان.. تذوق العسل متاح للزوار للتعرف على أنواعه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*