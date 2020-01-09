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نيوم تفتتح باب التسجيل في برنامجها للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف

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نيوم تفتتح باب التسجيل في برنامجها للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف

نيوم تفتتح باب التسجيل في برنامجها للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف
http://almnatiq.net/?p=819166
نيوم - فايز السميري
 تفتتح نيوم باب التسجيل في برنامجها للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف لطلاب مرحلة البكالوريوس في مجال الضيافة
ويُفتح باب التسجيل ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 9 يناير، 2020 ويغلق التسجيل بانتهاء يوم السبت الموافق 18 يناير، 2020
• ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني التالي، والذي يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج: https://www.neom.upm.edu.sa/
• ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية من ضمنها؛ إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمنتزهات الترفيهية وغيرها
• سيتلقى الطلاب تعليمهم في مقر جامعة الأمير مقرن في المدينة المنورة، وبإشراف مباشر من جامعة ايكول اوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، والتي تعتبر أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص إدارة الضيافة العالمية
• يهدف برنامج نيوم للابتعاث الداخلي إلى توفير منح دراسية وفرص عمل لأبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في مجال الضيافة بمراحله التعليمية المختلفة ضمن استراتيجتها لتطوير كفاءات المجتمع المحلي.

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