أمانة الاحساء : ضبط عمالة احالت مسكن لنشاط مُخالف واتلاف طن ” منتجات غذائية”

المناطق - الأحساء

ذكر المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة ممثلة في بلدية الهفوف وفي تفاعل مباشر مع بلاغ احد المواطنين ضبطت ” 3 أفراد من العمالة الوافدة” المخالفين للاشتراطات البلدية عمدوا الى تحويل مسكن عاملين الى مقر لتجهيز واعداد وتخزين وتوزيع أصناف من الأغذية في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية وبمايُعرّض تلك المواد للتلف فينعكس ذلك سلباً على استهلاكها الآدمي ، مضيفاً .. تم ضبط ومصادرة واتلاف حوالي 1000 كيلوغرام ” 1 طن ” من المواد الغذائية،وتطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة الوزارية بحق المخالفين واغلاق الموقع احترازياً ، ويأتي ذلك ضمن خطط المتابعة الشاملة المستمرة والتي تنفذها البلديات التابعة للامانة لدعم الجهود الرقابية ورصد مخالفي أنظمة واشتراطات الصحة العامة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ عن مخالفات الاشتراطات الصحية وكذلك إيصال ملاحظاتهم عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك ( الرقم المباشر “940” ، الرقم الموحد 920011050 ، قناة التواصل الإجتماعية” الواتس آب” ‪0548368888)