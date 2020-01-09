أمين المنطقة الشرقية يدشن منصة تأهيل القطاع الخاص للنفايات التجارية الصلبة

المناطق - الدمام

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير منصة تأهيل القطاع الخاص للنفايات التجارية الصلبة صباح اليوم الخميس 14|5|1441 هـ بمكتب معاليه, بحضور كلا من : وكيل الأمين للخدمات المهندس/ زياد مغربل, ومدير إدارة النظافة بالوكالة الدكتور/حمد المديني, ومدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات أ. نائل الحقيل.

وتهدف المنصة التي دشنتها الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية إلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام, وتطوير قطاع اقتصادي مستدام يواكب رؤية المملكة 2030, ويقلل من إنتاج النفايات من المصدر بكافة أنواعها, وللحد من ظاهرة الرمي العشوائي, كما تهدف المنصة إلى بناء بيئة ونظام إدارة نفايات متكامل ومستدام, بتطوير قطاع إدارة النفايات, من خلال تسجيل الجهات الراغبة والمستهدفة في بوابة التسجيل على موقع أمانة المنطقة الشرقية الرسمي, كما يتكون المشروع من عدة مراحل ووظائف رئيسية وهي تسجيل منتجي النفايات, والرقابة والرصد, واحتساب التعرفة والغرامات, وتأهيل وتسجيل وترخيص شركات نقل النفايات, وإدارة البيانات وإصدار التقارير.

وشدد معالي أمين المنطقة الشرقية على أهمية العمل الدؤوب في مجال إعادة النفايات بغرض تحسين المشهد الحضري, و أشاد معاليه بفكرة المنصة, كما شكر القائمين عليها وأشار إلى ضرورة متابعة المنصة بشكل دوري, والتعاون مع كافة الجهات المعنية