أمير القصيم يكرم المصور حمزه الحجيلي نظير لقطاته لاستعراض الصقور السعودية

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, المصور حمزه بن مخيضر الحجيلي, نظير ابداعاته المتوالية خلال استعراض القوات الجوية الملكية السعودية “الصقور السعودية” بمدينة بريدة.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما يقدمه المصور الحجيلي من صور تساهم في تعزيز السياحة ورسم الجمال لمدينة بريدة بشكل خاص وللمنطقة بشكل عام, مؤكداً أهمية تعزيز مثل هذه المواهب الناجحة والمبدعة بين أبناء المنطقة, مبيناً على أن ما تمتلكه المنطقة من مبدعين مصورين يعكس تنامياً عالياً في ممارسة هذه الهواية بكل احترافية واقتدار, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه قدم المصور الحجيلي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لعكس ما تمتلكه المنطقة من جمال وفعاليات من خلال هواية التصوير, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.