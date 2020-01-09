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9 اشتراطات لتقديم خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل

9 اشتراطات لتقديم خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل
http://almnatiq.net/?p=819206
المناطق_الرياض

أوضحت أمانة الرياض الاشتراطات التي يجب توفرها للحصول على تصريح بتقديم خدمات التوصيل إلى المنازل

وحددت الأمانة 9 اشتراطات يجب توفرها في عامل التوصيل ووسيلة النقل، وساعات العمل المحددة لتوصيل الطلبات

وقالت إنه يجب قبل مزاولة النشاط تقديم طلب للأمانة أو البلدية، وضمان عدم وجود سوابق لدى العامل، واستكمال جميع الاشتراطات البلدية الخاصة بالعاملين، وتقديم معلومات عن وسيلة النقل (سيارة أو دراجة نارية)

وأضافت أنه يشترط تقديم تعهد خطي بعدم دخول العامل إلى المنازل، ووضع لوحة في مكان بارز توضح بيانات العاملين في خدمة التوصيل، إلى جانب تدوين اشتراك العميل وساعة التوصيل لكل طلب

وشددت الأمانة على ضرورة أن يضع العامل بطاقته التعريفية الصادرة عن الأمانة في مكان ظاهر، وأن يكون التوصيل خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً وحتى 12 مساء

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