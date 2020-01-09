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نائب أمير منطقة الجوف يتفقد مراكز حرس الحدود بقطاع العيساوية

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نائب أمير منطقة الجوف يتفقد مراكز حرس الحدود بقطاع العيساوية

نائب أمير منطقة الجوف يتفقد مراكز حرس الحدود بقطاع العيساوية
http://almnatiq.net/?p=819215
المناطق_الجوف
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم مراكز حرس الحدود بالمنطقة التابعة لقطاع العيساوية المحاذية لحدود المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والتي شملت مركز البويب وحدرج والهلباء .
وفور وصول سموه مركز البويب كان في استقباله قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير ، حيث عزف السلام الملكي ، ثم استمع سموه لعرض عن مشروع تطوير مراكز حرس الحدود للأنظمة المتكاملة قدمه المدير التنفيذي للشركة المنفذة المهندس أحمد العثمان .
بعد ذلك انتقل سمو نائب أمير منطقة الجوف إلى مركز حدرج ، وتجول سموه في المعرض المقام الذي ضم التقنية الحديثة المستخدمة في تأمين الحدود بأحدث الأجهزة والكاميرات الحرارية والآليات والأسلحة.
عقب ذلك وقف الأمير عبدالعزيز بن فهد على مركز الهلباء، حيث شاهد سموه عرضاً مرئياً عن أعمال المركز والمساحة التي يغطيها والتقنيات المستخدمة الذي جهز بالكامل على مستوى عال.
وفي ختام الجولة التفقدية شارك سمو نائب أمير منطقة الجوف أفراد ومنسوبي قطاع حرس الحدود بالمنطقة طعام الغداء.
وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد عن اعتزازه وفخره بلقاء إخوانه ضباط وأفراد حرس الحدود بالمنطقة ، مثمناً لهم حرصهم الدائم على حفظ الأمن ووقوفهم درعاً حصيناً في وجه كل من تحاول له نفسه التعدي على حرمة وطننا الغالي ، متمنياً للجميع التوفيق في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله -.

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