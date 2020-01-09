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“النيابة” تكشف كيف يعامل الحدث إذا ارتكب أفعالاً معاقباً عليها قبل اتمامه 15 عاماً

http://almnatiq.net/?p=819223
المناطق_الرياض

أوضحت النيابة العامة التدابير التي تفرض على الحدث إذا لم يكن متماً الخامسة عشرة من عمره حين ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، وفي حال إتمامه، بحسب ما نصت عليه الأنظمة القضائية

وجاء من ضمن أبرز هذه التدابير التي تتخذ في حال لم يكن متماً الـ 15 عاماً، التوبيخ والتحذير، والمنع من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، إضافة إلى وضع الحدث تحت المراقبة الاجتماعية، والإلزام بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات

وأضافت أنه إذا كان الحدث متماً الخامسة عشر من عمره وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليها، فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل دون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة

وأشارت إلى أنه يمكن للمحكمة الحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها

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