الأخضر يضرب الياباني.. ويتصدر مجموعته

ضرب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مشوار الفريقين في كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في تايلاند، في لقاء جمعهما على ملعب تاماسات في بانكوك العاصمة.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلباً، افتتح أيمن الخليف لاعب الأخضر أهداف المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني، حيث سجل هدف السبق للمنتخب السعودي عند الدقيقة 48، قبل أن يعدل النتيجة المنتخب الياباني النتيجة لصالحه عند الدقيقة 56، ليستمر التعادل بين الفريقين حتى الدقيقة 88، حيث سجل عبدالرحمن غريب هدف الفوز للأخضر عن طريق ركلة جزاء، إذ حافظ الأخضر على تقدمه حتى نهاية المباراة.

وتصدر الأخضر المجموعة الثانية من البطولة بـ3 نقاط، بعد أن انتهى لقاء قطر وسوريا بالتعادل الإيجابي 2-2، في وقت سابق اليوم، حيث يملك كل منهما نقطة وحيدة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات، الأحد المقبل.