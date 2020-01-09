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المملكة تشجب وتدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية

المملكة تشجب وتدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية
http://almnatiq.net/?p=819227
المناطق_الرياض

في إطار متابعة المملكة العربية السعودية لمجريات الأحداث في جمهورية العراق الشقيق والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت في قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيها قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، فإن المملكة العربية السعودية إذ تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية، فإنها تدعو مجدداً إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة.

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