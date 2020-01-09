المملكة تشجب وتدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية

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في إطار متابعة المملكة العربية السعودية لمجريات الأحداث في جمهورية العراق الشقيق والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت في قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيها قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، فإن المملكة العربية السعودية إذ تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية، فإنها تدعو مجدداً إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة.