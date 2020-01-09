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جمعية الشبحة الخيرية توزع  معونات الشتاء 

جمعية الشبحة الخيرية توزع  معونات الشتاء 
http://almnatiq.net/?p=819230
المناطق_فايز السميري
من قيم العمل الخيري التي تحملتها الجمعيةالخيرية بالشبحة وغيرها تجاه أفراد المجتمع عموماً وأهالي المنطقة خاصة ،بتقديم كل وسائل الدعم والرعاية في كافة المجالات ( الاجتماعية والإغاثية ) وغيرها ، والذي تحرص الجمعية على تطبيق مثل هذا المشروع وتنفيذه بشكل دوري في المناطق التي تغطيها الجمعية ،وهي توزيع كسوة الشتاء لعام 1441 وتوفير السَّلات الغذائية حيث بدأت الجمعية اليوم الخميس بتوزيع عدد من معونات الشتاء بحضور بعض أعضاء مجلس الادارة
مايزيد على (300 )من البطانيات وعدد (123)الفروات والاطقم الشتوية – كما تم دعم المستفيدين بحوالي (200) كرتون حليب المراعي طويل الأجل ومايزيد على(290 )كرتون من التمر وتعد مثل هذه المعونات أساسية وضرورية لمواجهة البرد الشديد في مركز الشبحة والقرى التابعة له ، وهي تغطي بعض احتياج الأسر المتعففة في الشبحة والقرى المجاورة لها .
من جهته تقدم رئيس مجلس الإدارة بخالص شكره وتقديره للداعمين والعاملين المخلصين في هذا العمل الخيري مؤكداً على وجوب استمراره ودعمه من الجميع ،داعياً الله العلي القدير ان يبارك في جهودهم ويجزيهم خير الجزاء.

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