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شخص ينتحل صفة “مدير تنفيذي مكلف” لمشروع جدة ” داون تاون” ويبث قرارات وأخبار مغلوطة

شخص ينتحل صفة “مدير تنفيذي مكلف” لمشروع جدة ” داون تاون” ويبث قرارات وأخبار مغلوطة

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شخص ينتحل صفة “مدير تنفيذي مكلف” لمشروع جدة ” داون تاون” ويبث قرارات وأخبار مغلوطة

شخص ينتحل صفة “مدير تنفيذي مكلف” لمشروع جدة ” داون تاون” ويبث قرارات وأخبار مغلوطة
http://almnatiq.net/?p=819248
المناطق_جدة

شرعت الجهات الرسمية في اتخاذ إجراءاتها النظامية بعد التأكد من انتحال شخص لصفة “مدير تنفيذي مكلف” لمشروع جدة داون تاون، والذي أطلق على نفسه اسم “المهندس عمر الزهراني”.

وكشف مصدر مسؤول، عن تكليف أحد منسوبي صندوق الاستثمارات العامة، بمنصب المدير التنفيذي لمشروع جدة داون تاون بعد إقالة المدير السابق له ، فيما أشار المصدر -وفقا “العربية.نت” – أن المدير التنفيذي المكلف لمشروع جدة داون تاون الجديدة هو “أحمد بن عبدالعزيز السليم”.

وأشار المصدر إلى أن المدير التنفيذي المكلف لمشروع جدة داون تاون لا علاقة له بمن أطلق على نفسه اسم “المهندس عمر الزهراني”، وليست لديه أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

يبث قرارات وأخبارا مغلوطة
وأضاف المصدر: “الشخص المنتحل لصفة المدير التنفيذي المكلف بات يبث قرارات وأخبارا مغلوطة عبر حساب يُعتقد أنه وهمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فضلاً عن ترويجه لأسماء أشخاص لا وجود لهم في الشركة من الأساس”.

الشركة في أولى مراحل تأسيسها
وفي سؤال عن سبب عدم صدور بيان رسمي حول هذا الأمر من قبل صندوق الاستثمارات العامة أو شركة المشروع، علّق المسؤول بقوله: “إن الشركة تأسست كشركة مستقلة، وهو ما يحول دون قدرة الصندوق على التحدث باسمها، فيما لا زالت الشركة في أولى مراحل تأسيسها، الأمر الذي كان سبباً في تأخر إعلانها عن أية تعيينات أو تنظيمات خاصة بها”.

ويؤكد المصدر المسؤول، بدء اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة للتعامل مع الشخص المنتحل، مبيناً أن الملاحقة القانونية ستطاله بالتأكيد.

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