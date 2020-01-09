مسؤول رفيع في الاستخبارات الأميركية : الطائرة الأوكرانية أسقطها نظام صاروخي إيراني

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قال موقع نيوزويك نقلا عن مسؤولين أميركيين، الخميس، إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران الأربعاء، اعترضها نظام صواريخ إيراني مضاد للطائرات.

وأوضح مسؤول رفيع في الاستخبارات الأميركية، إن تقييم وزارة الدفاع الأميركية هو أن الحادث كان عرضيا، مشيرا إلى أن الأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات فعلت على الأرجح بعد شن إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أميركية.

وأسفر تحطم الطائرة عن مقتل 176 شخصا بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا، و10 سويديين وسبعة أفغان وثلاثة ألمان.

وقال المحققون في وقت سابق إنهم ينظرون في فرضيات عدّة بشأن حادثة تحطّم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران، بما في ذلك احتمال تعرضها لضربة بصاروخ أرض-جو أو عملية إرهابية أو عطل في المحرّك، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني.

وقال مركز الأبحات IHS Markit في مذكرة نشرها الخميس، إن الطائرة الأوكرانية “من المحتمل أنها أسقطت بصاروخ SA-15 أطلقه الحرس الثوري”، مشيرا إلى أن ذلك وقع عن طريق الخطأ.