رالي داكار يجذب زوار فعاليات موسم حائل 2019م

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تمثل “المرحلة الخامسة” من رالي داكار في نسخته الـ 42 والذي انطلق مساء السبت الماضي من جدة كأول نسخة له في آسيا بعد احتكار 30 عاماً في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية ، من ابرز المراحل وأصعبها لوعورتها لا سيما أنها تمر وسط اجزاء من النفود الكبرى في منطقة حائل ، وتشهد هذه المرحلة اهتماماً كبيراً من قبل محبي هذه الرياضة التي بدأت بمنطقة الشرق الأوسط في الثمانينيات الميلادية وكان أول رالي دولي في أسيا اقيم في سلطنة عمان عام 1982م، وأقيم أول رالي خليجي في الكويت عام 1975م، ومن هناك انطلقت راليات الشرق الأوسط رالي عمان، رالي الكويت، رالي الفراعنة بمصر، رالي سوريا، رالي لبنان، رالي الامارات، رالي الاْردن، ثم رالي حائل الدولي الذي انطلق عام 2006 كأول رالي بالمملكة واستمر إقامته كل عام ، قبل أن تتوالى الراليات في المملكة مثل رالي الشرقية ورالي عسير ورالي العلا نيوم ورالي القصيم.

ويتزامن إقامة رالي داكار الذي يشارك فيه 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم مع فعاليات موسم حائل 2019م التي تتجاوز فعالياته 40 فعالية متنوعه وتشهد اقبالاً كبيراً من الزوار تجاوز الـ 50 ألف زائر في اسبوعه الأول، كون مرحلته الخامسة جزءاً من فعالياته التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة.

وينتظر أن يزحف مئات من محبي هذه الرياضة إلى مرحلة وصول المتسابقين في مدينة جبة شمال حائل 100 كم لإستقبال المتسابقين العالميين والاحتفاء بهم والذي يعد ابرزهم المتسابق ستيفان بيترهانسل البطل التاريخي في رالي داكار ويعتبر “سيد داكار” حيث يشارك باستمرار منذ 30 عاما، وناصر العطية الذي شارك 14 مرة في رالي داكار ، وفيرناندو ألونسو بطل الفورمولا 1 ، والمتسابق الذي يبلغ 57 عاماً كأكبر متسابق في الرالي وذو خبرة واسعه ، وكذلك والسعودي يزيد الراجحي والذي يملك خبرة بالصحراء السعودية اكثر من سواه.