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مدني تبوك يستنفر لمواجهة أخطار تساقط الثلوج على مرتفعات اللوز وعلقان

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مدني تبوك يستنفر لمواجهة أخطار تساقط الثلوج على مرتفعات اللوز وعلقان

مدني تبوك يستنفر لمواجهة أخطار تساقط الثلوج على مرتفعات اللوز وعلقان
http://almnatiq.net/?p=819263
المناطق_تبوك

أعدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خطة شاملة للطوارئ، استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقعة خلال الساعات القادمة، على بعض المراكز الشمالية من المنطقة، وخاصة المراكز التابعة لمحافظة حقل كجبل اللوز والظهر علقان.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ماقد ينتج من حالات، أثناء أو بعد تساقط الثلوج المتوقعة على المناطق المذكورة، مؤكدًا أن المديرية تسعى لرفع مستوى درجة الاستعداد والجاهزية سواءً البشرية أو الآلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة الجميع.

كما أهاب الشمري بالمواطنين والمقيمين المتنزهين القاصدين المناطق المتوقع تساقط الثلوج بها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة في الصعود للمناطق المرتفعة، أثناء تساقط الثلوج وتقنين الحركة قدر المستطاع، متمنيًا للجميع الخير والسلامة.

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