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“التجارة” تشهر بمواطن مكّن وافدين من مزاولة تجارة الأقمشة والستائر ببريدة

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“التجارة” تشهر بمواطن مكّن وافدين من مزاولة تجارة الأقمشة والستائر ببريدة

“التجارة” تشهر بمواطن مكّن وافدين من مزاولة تجارة الأقمشة والستائر ببريدة
http://almnatiq.net/?p=819272

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافدين، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافدين من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابهم الخاص بمنشأة للأقمشة والستائر بمدينة بريدة مقابل مبلغ شهري يمنح للمتستر.
وصدر حكم المحكمة الجزائية ببريدة المتضمن إدانة المتستر والمتستر عليه وفرض غرامة مالية عليهما، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليهم بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

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