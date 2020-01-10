شاهد.. ناشطة إيرانية تقول الإيرانيين سعداء لمقتل سليماني

المناطق _ يوسف المطيري

قال الناشطة الحقوقية الإيرانية “ساغار” والمهتمة بالشؤون الإيرانية والأفغانية والسورية أن الشعب الإيراني سعيد لمقتل الإرهابي “قاسم سليماني” الذي قالت أنه لم يقتل السوريين والعراقيين بل قتل حتى أبنائهم.

وقالت ساغار التي قالت أنها أمضت “12” عاماً من عمرها كناشطة حقوقية على السياسات الإيرانية ومراقبة الشرق الأوسط أنها تغضب حينما يمجد الإرهابي الهالك سليماني عبر الحملات التي تنفذها الأبواق الإعلامية الإيرانية.

وتابعت أن الإرهابي سليماني لم يتسبب بمقتل الأمريكيين بل قتل مواطنين إيرانيين ويمنيين وعراقيين وأفغانيين.

وحول تعقيبها على الحزن المزعوم على مقتل قاتل، قالت ساغار باستغراب منذ متى ونحن نحزن على مقتل الإرهابيين، مشيرة أن الإيرانيين سعداء بهلاك قاتلهم سليماني.

وتساءلت ساغار بقولها أين الغاضبين على مقتل سليماني عندما قتل النظام الإيراني “1600” طفل الشهر الماضي في احتجاجات سلمية، وأين كان غضبكم عن آلاف المعتقلين السياسيين الإيرانيين.

وأردفت ساغار بأنها مراقبة للشأن الإيراني ولشأنين العراقي والسوري والشأن الأفغاني، مشيرة أن الشعب الإيراني لا يكره أمريكا وترامب وقالت أن هناك الكثير من الهاشتاقات من إيران التي حملت الشكر لترامب بعد قتله لسليماني.

واستشهدت الحقوقية الإيراني بسعادة الناس في العراق وسوريا وبعض الدول بتوزيع الحلوى بمناسبة هلاك سليماني.