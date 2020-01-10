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لاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن غريب أفضل لاعب في المباراة أمام اليابان

لاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن غريب أفضل لاعب في المباراة أمام اليابان
http://almnatiq.net/?p=819285
المناطق _ الرياض

حقق لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23عامًا عبدالرحمن غريب اليوم جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب السعودي أمام اليابان، التي انتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عامًا والمقامة حاليًا في تايلاند.
وكان غريب صنع هدفًا لزميله أيمن الخليف وسجل آخر من ركلة جزاء، ليقود الأخضر إلى اقتناص أول ثلاث نقاط له في المسابقة على حساب المنتخب الياباني.
وتضم المجموعة الثانية من البطولة كل من السعودية واليابان وقطر وسوريا، في البطولة التي يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأول منها إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو العام الجاري، ويلعب الأخضر الأحد القادم مع قطر، في حين تواجه بنفس اليوم اليابان سوريا.

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