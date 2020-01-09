رالي داكار يجذب زوار فعاليات موسم حائل 2019م

المناطق _ حائل

تمثل “المرحلة الخامسة” من رالي داكار في نسخته الـ 42 والذي انطلق مساء السبت الماضي من جدة كأول نسخة له في آسيا بعد احتكار 30 عاماً في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية ، من ابرز المراحل وأصعبها لوعورتها لا سيما أنها تمر وسط اجزاء من النفود الكبرى في منطقة حائل ، وتشهد هذه المرحلة اهتماماً كبيراً من قبل محبي هذه الرياضة التي بدأت بمنطقة الشرق الأوسط في الثمانينيات الميلادية وكان أول رالي دولي في أسيا أقيم في سلطنة عمان عام 1982م، وأقيم أول رالي خليجي في الكويت عام 1975م، ومن هناك انطلقت راليات الشرق الأوسط رالي عمان، رالي الكويت، رالي الفراعنة بمصر، رالي سوريا، رالي لبنان، رالي الإمارات، رالي الاْردن، ثم رالي حائل الدولي الذي انطلق عام 2006 كأول رالي بالمملكة واستمر إقامته كل عام ، قبل أن تتوالى الراليات في المملكة مثل رالي الشرقية ورالي عسير ورالي العلا نيوم ورالي القصيم.