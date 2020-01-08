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إثيوبيا تقر قانونًا يحد من امتلاك الأسلحة بعد تصاعد العنف

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أبرز المواد
خطة للطوارئ استعدادًا لمواجهة تساقط الثلوج بمدني تبوك

خطة للطوارئ استعدادًا لمواجهة تساقط الثلوج بمدني تبوك

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انطلاق مهرجان أمانة المدينة الرياضي السبت القادم

انطلاق مهرجان أمانة المدينة الرياضي السبت القادم

منطقة المدينة المنورة
رالي داكار يجذب زوار فعاليات موسم حائل 2019م

رالي داكار يجذب زوار فعاليات موسم حائل 2019م

منطقة حائل

انطلاق مهرجان أمانة المدينة الرياضي السبت القادم

انطلاق مهرجان أمانة المدينة الرياضي السبت القادم
http://almnatiq.net/?p=819298
المناطق _ المدينة المنورة
برعاية أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد البليهشي تنطلق عصر يوم السبت القادم فعاليات مهرجان أمانة المدينة الرياضي 2020 م، والذي تنظمه أمانة المنطقة ممثلة بالإدارة العامة للتنمية المجتمعية، وبمشاركة العديد من الفرق الرياضية والمجموعات التطوعية.
ويأتي المهرجان الرياضي الذي تنظمه الأمانة بفعالياته الرياضية المتنوعة التي تتضمن ألعاب ومسابقات فردية وجماعية بهدف تنشيط الحركة الرياضية، وبث روح التنافس الرياضي الشريف بين الفرق المشاركة، بما يسهم في شغل أوقات فراغ الشباب، وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع، وتأكيداً لدور أمانة المدينة المنورة في تنظيم الأنشطة والفعاليات المجتمعية لتلامس ذائقة جميع فئات المجتمع، وتساهم في استثمار أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع، والمساهمة في تحسين جودة الحياة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما أن المهرجان يتميز بتنوع مسابقاته الرياضية وتنفيذها في العديد من مرافق أمانة المدينة المنورة، وذلك بمشاركة الفرق الرياضية من القطاعات الحكومية والخاصة والمجموعات التطوعية، إضافة لشركاء النجاح الدائمين وأندية المنطقة والجمعيات. كما تتضمن فعاليات المهرجان الرياضي (21) لعبة رياضية من ألعاب كروية، ومسابقات فردية وجماعية ومسابقات القوى البدنية بالإضافة للمنافسات الرياضة الذهنية، حيث يحتضن منافسات الكرنفال الرياضي أكثر من (10) ملاعب وصالات رياضية موزعة في أنحاء المدينة المنورة ولمدة أسبوعين.يذكر أن صحيفة وجوال المناطق راعيا إعلاميا للمهرجان.

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