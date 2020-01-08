انطلاق مهرجان أمانة المدينة الرياضي السبت القادم

المناطق _ المدينة المنورة

برعاية أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد البليهشي تنطلق عصر يوم السبت القادم فعاليات مهرجان أمانة المدينة الرياضي 2020 م، والذي تنظمه أمانة المنطقة ممثلة بالإدارة العامة للتنمية المجتمعية، وبمشاركة العديد من الفرق الرياضية والمجموعات التطوعية.

ويأتي المهرجان الرياضي الذي تنظمه الأمانة بفعالياته الرياضية المتنوعة التي تتضمن ألعاب ومسابقات فردية وجماعية بهدف تنشيط الحركة الرياضية، وبث روح التنافس الرياضي الشريف بين الفرق المشاركة، بما يسهم في شغل أوقات فراغ الشباب، وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع، وتأكيداً لدور أمانة المدينة المنورة في تنظيم الأنشطة والفعاليات المجتمعية لتلامس ذائقة جميع فئات المجتمع، وتساهم في استثمار أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع، والمساهمة في تحسين جودة الحياة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما أن المهرجان يتميز بتنوع مسابقاته الرياضية وتنفيذها في العديد من مرافق أمانة المدينة المنورة، وذلك بمشاركة الفرق الرياضية من القطاعات الحكومية والخاصة والمجموعات التطوعية، إضافة لشركاء النجاح الدائمين وأندية المنطقة والجمعيات. كما تتضمن فعاليات المهرجان الرياضي (21) لعبة رياضية من ألعاب كروية، ومسابقات فردية وجماعية ومسابقات القوى البدنية بالإضافة للمنافسات الرياضة الذهنية، حيث يحتضن منافسات الكرنفال الرياضي أكثر من (10) ملاعب وصالات رياضية موزعة في أنحاء المدينة المنورة ولمدة أسبوعين.يذكر أن صحيفة وجوال المناطق راعيا إعلاميا للمهرجان.