“مكافحة الفساد” تحت قبة “الشورى”.. الأسبوع المقبل

المناطق - الرياض

يصوت مجلس الشورى الإثنين القادم على توصيات لجنة الحج بعد الاطلاع على آراء الأعضاء في تقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كما يطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام تجاه تقرير دارة الملك عبدالعزيز ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة. ويناقش المجلس في الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان، ومن الموضوعات المدرجة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الهيئة العامة للاستثمار وتقرير لجنة المياه تجاه هيئة المساحة الجيولوجية.

وفي جلسة الثلاثاء يطلع الشورى على رأي الأعضاء تجاه مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ثم يصوت على المقترح. كما يناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل. ومن الموضوعات المدرجة على جدول الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، ويصوت المجلس يوم الأربعاء على توصيات لجنة المياه والزراعة بشأن تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق -هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً- بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الهيئة، كما يناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية.