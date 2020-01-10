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“نيوم” تفتح باب الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف

“نيوم” تفتح باب الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف

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“نيوم” تفتح باب الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف

“نيوم” تفتح باب الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف
http://almnatiq.net/?p=819316
المناطق - الرياض

أعلنت شركة نيوم أمس الخميس افتتاح التسجيل في برنامج «الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف» لمرحلة البكالوريوس بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة ايكول اوتيليري دو لوزان (EHL) السويسرية؛ إحدى أفضل وأعرق جامعات العالم في تخصص الضيافة العالمية. ويغلق التسجيل بنهاية يوم السبت 18 يناير، ويأتي الإعلان استكمالاً للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة الأمير مقرن لتوفير منح دراسية وفرص عمل لأبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في مجال الضيافة بمراحله التعليمية المختلفة.

ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية من ضمنها؛ إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمنتزهات الترفيهية وغيرها، إذ سيتلقى الطلاب تعليمهم في مقر الجامعة في المدينة المنورة. وسيتم اختيار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة على أن تقدّم نيوم للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في المشروع والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

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