احدث الأخبار

إيران.. المعارضة تتهكم على الحكومة بعد “الصواريخ الكاذبة”
أبرز المواد
 «الصحة»: أبلغوا عن مدعي «الطب البديل» في «التواصل» عبر «937»
أبرز المواد
 لماذا يُطلب فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟
أبرز المواد
 أستراليا تستعد لـ “يوم صعب” من حرائق الغابات
أبرز المواد
 “العدل” تستعرض أفضل وأضعف مرافقها.. تفاعلاً مع مركز العمليات
أبرز المواد
 وزير خارجية بريطانيا ينصح بعدم السفر إلى إيران
أبرز المواد
 “نيوم” تفتح باب الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف
أبرز المواد
 الطقس: سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق وتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك
أبرز المواد
 “مكافحة الفساد” تحت قبة “الشورى”.. الأسبوع المقبل
أبرز المواد
 إثيوبيا تقر قانونًا يحد من امتلاك الأسلحة بعد تصاعد العنف
أبرز المواد
 خطة للطوارئ استعدادًا لمواجهة تساقط الثلوج بمدني تبوك
منطقة تبوك
 انطلاق مهرجان أمانة المدينة الرياضي السبت القادم
منطقة المدينة المنورة
إيران.. المعارضة تتهكم على الحكومة بعد “الصواريخ الكاذبة”

إيران.. المعارضة تتهكم على الحكومة بعد “الصواريخ الكاذبة”

أبرز المواد
«الصحة»: أبلغوا عن مدعي «الطب البديل» في «التواصل» عبر «937»

«الصحة»: أبلغوا عن مدعي «الطب البديل» في «التواصل» عبر «937»

أبرز المواد
لماذا يُطلب فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟

لماذا يُطلب فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟

أبرز المواد
أستراليا تستعد لـ “يوم صعب” من حرائق الغابات

أستراليا تستعد لـ “يوم صعب” من حرائق الغابات

أبرز المواد

أستراليا تستعد لـ “يوم صعب” من حرائق الغابات

أستراليا تستعد لـ “يوم صعب” من حرائق الغابات
http://almnatiq.net/?p=819319
المناطق - وكالات

نصحت السلطات الأسترالية اليوم السكان في مناطق واسعة في شمال شرقي فيكتوريا بمغادرة منازلهم أو المخاطرة بأن تحاصرهم حرائق الغابات في الوقت الذي تستعد فيه أستراليا ليوم آخر من الاحوال الجوية “القاسية”.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في البلاد إلى 40 درجة مئوية وأكثر، إلى جانب تعرضها لرياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة، في العديد من المناطق الريفية حيث تسببت الحرائق في الكثير من الدمار منذ عيد الميلاد .
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إنه سيكون “يومًا صعبًا في الولايات الشرقية”.وأضاف ” لا يزال أمامنا وقت طويل على نهاية هذه الأزمة وهذه الكارثة”.
وأضاف أن الجيش والبحرية والقوات الجوية على أهبة الاستعداد للمساعدة في مكافحة الحرائق.

روابط ذات صلة

إيران.. المعارضة تتهكم على الحكومة بعد “الصواريخ الكاذبة”

إيران.. المعارضة تتهكم على الحكومة بعد “الصواريخ الكاذبة”
«الصحة»: أبلغوا عن مدعي «الطب البديل» في «التواصل» عبر «937»

«الصحة»: أبلغوا عن مدعي «الطب البديل» في «التواصل» عبر «937»
لماذا يُطلب فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟

لماذا يُطلب فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*