وزير خارجية بريطانيا ينصح بعدم السفر إلى إيران

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قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها تنصح بعدم السفر إطلاقا إلى إيران إذ أن هناك معلومات توحى بأن الطائرة الأوكرانية التى تحطمت يوم الأربعاء ربما سقطت بصاروخ إيرانى.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب “نظرا لكتلة المعلومات التى تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت بصاروخ إيرانى أرض/جو، ونظرا لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى إيران”.

وأضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية “وننصح أيضا بعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها”. وتابع قائلا “هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق كامل وشفاف حتى نتبين سبب الحادث”.