“العدل” تستعرض أفضل وأضعف مرافقها.. تفاعلاً مع مركز العمليات

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وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق 45 مؤشراً جديداً لرفع كفاءة ومستوى الإنجاز للمرافق العدليّة، عقب اطلاعه على نتائج ومُخرجات المرحلة الأولى لمركز العمليات العدلي. مستعرضا خلال الاجتماع الدوري لمناقشة أداء المركز نتائج المرحلة الأولى للمؤشرات ومدى انعكاسها على مستوى الإنجاز والكفاءة ودقة المتابعة للمرافق العدليّة. وناقش الاجتماع أداء الأنظمة الرقميّة والمؤشرات وغرف العمليات لمركز العمليات وكفاءتها التشغيلية، واستعرض نماذج من قصص النجاح لمنسوبي الوزارة العاملين في النظم التطويرية للمركز؛ وشارك مجموعة منهم في الاجتماع واستعرضوا تجاربهم في بناء أدوات تحليل معلومات وقياس أداء مبتكرة. وتضمّن التقرير الذي جرى استعراضه قائمة بأفضل المرافق العدليّة استجابةً وتواصلاً مع مركز العمليات العدلي لمتابعة الأداء وشكاوى المستفيدين ومعالجتها؛ كما جرى استعراض المرافق الأقل تفاعلاً للوقوف على أوجه القصور لمعالجتها، كما استعرض الاجتماع قائمة أعلى المرافق العدلية في التواصل والاستجابة مع مركز العمليات وهي: محكمتا التنفيذ بجدة وحفر الباطن، والمحكمتان العماليّتان بالرياض ومكة المكرمة، والمحكمة التجارية بالدمام، ومحكمتا الأحوال الشخصية بجدة والمدينة المنورة؛ ووجّه الوزير شكره لهذه المحاكم لسرعة تفاعلها وتعاطيها السريع مع شكاوى المستفيدين ومعالجتها دون تأخير.