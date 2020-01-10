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لماذا يُطلب فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟

لماذا يُطلب فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟

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لماذا يُطلب فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟

لماذا يُطلب فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟
http://almnatiq.net/?p=819330
المناطق - الرياض

توجد الكثير من القواعد التي يجب اتباعها خلال الرحلات الجوية، بينها عدم التدخين، والبقاء جالسين عندما تكون علامات حزام الأمان مضاءة، وغيرها.

لكن إحدى القواعد التي غالبا ما تثير حيرة الركاب، تأتي أثناء الإقلاع والهبوط، عندما يفرض الطاقم على جميع المسافرين رفع ستائر نوافذ الطائرة، حيث يجول مضيفو الطيران ويطلبون من الركاب فتح الستائر في حال كانت مغلقة، حتى لو تطلب ذلك إيقاظ الراكب من نومه.

وكشف خبراء الطيران عبر موقع «Quora»، أن هذا الإجراء يلعب دورا رئيسيا في سلامة الركاب.

ويتعلق السبب الرئيسي في فتح ستائر نوافذ الطائرة بضبط عيون الركاب على الضوء الخارجي، حيث يوفر ذلك للمسافرين القدرة على التأقلم مع الضوء، كما يضمن الرؤية الجيدة في حال وقوع حالة طوارئ.

وبحسب ما نقله موقع «RT»، فإن طاقم الطائرة يملك 90 ثانية فقط لإخلائها في حالة الطوارئ، لذا يُطلب من الركاب فتح ستائر النوافذ، كي يتمكن الطاقم من رؤية الوضع خارج الطائرة لتحديد خطة الإخلاء المناسبة واختيار الأبواب المناسبة لإجلاء الركاب.

ويوضح الطيار السابق، جون كيسي، أن فتح ستائر نوافذ الطائرة مفيد في حالات الطوارئ، سواء بالنسبة لطاقم الطائرة أو الركاب، لمعرفة ما يحدث خارج المقصورة.

كما يسمح فتح ستائر النوافذ، للمسافرين برؤية ما يحدث في الخارج بسهولة في حال وقوع أي مشكلات محتملة.

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