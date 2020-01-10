شاهد.. ادعاء خطير من الحرس الثوري الإيراني تجاه الكويت

المناطق - الرياض

«قاعدة علي السالم في الكويت شاركت في عملية اغتيال قاسم سليماني»، هذا التصريح صدر من قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني الإرهابي حاجي زاده، خلال مؤتمر صحافي عقد في طهران.

زاده ادعى أيضاً مشاركة قاعدتين في العراق وأخرى في الأردن في العملية، لكن مصدر كويتي رفيع نفى وفقا لصحيفة «القبس» هذا الإدعاء، كما نفته رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي.

وميليشيا عصائب أهل الحق العراقية كانت أول من ادعى مشاركة قاعدة كويتية. وبذلك فهي ادعاءات ليست مقرونة بأدلة وإثباتات، فما مغزى إقحام الكويت في عملية اغتيال قاسم سليماني؟