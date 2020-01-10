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“علماء باكستان”: اجتماع “الرابطة” في مكة هو الأهم

“علماء باكستان”: اجتماع “الرابطة” في مكة هو الأهم

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“علماء باكستان”: اجتماع “الرابطة” في مكة هو الأهم

http://almnatiq.net/?p=819345
المناطق - الرياض

أكد رئيس مجلس علماء باكستان عضو المجلس الأعلى للرابطة الشيخ طاهر أشرفي أهمية الاجتماعات الأخيرة في دورتها الـ44 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، وهو بلا شك ما اعتبره الجميع الحدث الأكبر والاجتماع الأهم واللقاء المهم من ناحية الحضور والمحاور والنقاش والطرح والنتائج، وهو بدون أدنى شك الملتقى الأكثر تأثيرا في العالم الإسلامي.

وأعرب أشرفي عن تأييده الكامل لقرارات هذه الإجتماعات المهمة التي سبقها القمة التاريخية للوحدة الإسلامية المنعقدة بمكة المكرمة عام 1440، وحرص علماء العالم الإسلامي المشاركين في تلك القمة على تجديد الدعوة لشعوب الأمة بضرورة التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية والمحافظة على معاني الأخوة والوحدة بين الأشقاء.

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