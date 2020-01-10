شاهد.. لحظة السيطرة على حريق أعلى برج بكورنيش جدة

باشرت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع فجر اليوم الجمعة في أعلى برج تحت الإنشاء يطل على كورنيش جدة.

وأظهرت صور ومقطع فيديو متداول ارتفاع ألسنة اللهب في أعلى البرج وتطاير الشرار حتى وصوله إلى الأرض، فيما يسمع صور صافرات سيارات الإطفاء، فيما ظهرت في أحد المقاطع طائرة مروحية وهي تنقل الماء من البحر لإخماد الحريق.

وبدا في مقطع فيديو آخر البرج وقد تمت السيطرة على الحريق فيه من قبل فرق الدفاع المدني، وأشير إلى أنه لم تقع أي أضرار بشرية جراء الحادِثة.