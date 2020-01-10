شاهد.. ثلوج علقان تجذب الأهالي لمشاهدة “الزائر الأبيض”

شاهد.. ثلوج علقان تجذب الأهالي لمشاهدة “الزائر الأبيض”

أبرز المواد
الرئيس الأوكراني: احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير مستبعد

الرئيس الأوكراني: احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير مستبعد

أبرز المواد
شاهد.. لحظة السيطرة على حريق أعلى برج بكورنيش جدة

شاهد.. لحظة السيطرة على حريق أعلى برج بكورنيش جدة

أبرز المواد
بالصور .. “ثلوج تبوك” تجذب الزوار والمتنزهين

بالصور .. “ثلوج تبوك” تجذب الزوار والمتنزهين

أبرز المواد

شاهد.. لحظة السيطرة على حريق أعلى برج بكورنيش جدة

شاهد.. لحظة السيطرة على حريق أعلى برج بكورنيش جدة
http://almnatiq.net/?p=819365

باشرت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع فجر اليوم الجمعة في أعلى برج تحت الإنشاء يطل على كورنيش جدة.

وأظهرت صور ومقطع فيديو متداول ارتفاع ألسنة اللهب في أعلى البرج وتطاير الشرار حتى وصوله إلى الأرض، فيما يسمع صور صافرات سيارات الإطفاء، فيما ظهرت في أحد المقاطع طائرة مروحية وهي تنقل الماء من البحر لإخماد الحريق.

وبدا في مقطع فيديو آخر البرج وقد تمت السيطرة على الحريق فيه من قبل فرق الدفاع المدني، وأشير إلى أنه لم تقع أي أضرار بشرية جراء الحادِثة.

روابط ذات صلة

شاهد.. ثلوج علقان تجذب الأهالي لمشاهدة “الزائر الأبيض”

شاهد.. ثلوج علقان تجذب الأهالي لمشاهدة “الزائر الأبيض”
الرئيس الأوكراني: احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير مستبعد

الرئيس الأوكراني: احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير مستبعد
بالصور .. “ثلوج تبوك” تجذب الزوار والمتنزهين

بالصور .. “ثلوج تبوك” تجذب الزوار والمتنزهين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*