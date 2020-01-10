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الرئيس الأوكراني: احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير مستبعد

الرئيس الأوكراني: احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير مستبعد
http://almnatiq.net/?p=819368
المناطق - الرياض

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران هذا الأسبوع نتيجة إصابتها بصاروخ، مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها، لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن التحقيق في وقت لاحق اليوم الجمعة، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الخميس إن الطائرة الأوكرانية أسقطت على الأرجح بصاروخ إيراني، وذلك استنادا إلى مصادر كندية وغيرها.

وكانت إيران قد نفت في وقت على لسان المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران قد أصيبت بصاروخ، وذلك وسط أدلة وفيديو يرصد إسقاطها بصاروخ إيراني أرض جو.

وذكر البيان الإيراني: “كل هذه التقارير حرب نفسية ضد إيران… بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين وندعو بوينغ لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود”.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران، فجر الأربعاء، عقب الرد الصاروخي الإيراني على الضربة الأميركية التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، الجمعة، في بغداد.

وكان على متن الطائرة المنكوبة 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا وعدد من رعايا بريطانيا والسويد وأفغانستان.

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