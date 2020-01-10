أسعار النفط والذهب تتراجع

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هبط سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 2.21 % إلى 1547.85 دولارًا أمريكيًا.

وانخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة بنسبة 1.35 % إلى 1550.75 دولارًا أمريكيًا.

كما انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، في المعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.03% إلى 65.35 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 0.13% إلى 59.48 دولاراً أمريكياً.