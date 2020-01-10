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جبة مدينة الـ10 آلاف سنة تستقبل متسابقي داكار بالقهوة والبخور

جبة مدينة الـ10 آلاف سنة تستقبل متسابقي داكار بالقهوة والبخور

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مستشفى الولادة والاطفال في الخرج ينجح في إجراء أول عملية مناظير

مستشفى الولادة والاطفال في الخرج ينجح في إجراء أول عملية مناظير

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نائب أمير حائل يزور مخيمي رالي داكار والمتسابقين في مدينتي جبة وحائل

نائب أمير حائل يزور مخيمي رالي داكار والمتسابقين في مدينتي جبة وحائل

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أمن الدولة: “العمار” تزعّم خلية العنود وخطط لعمل إرهابي بـ RDX

أمن الدولة: “العمار” تزعّم خلية العنود وخطط لعمل إرهابي بـ RDX

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أسعار النفط والذهب تتراجع

أسعار النفط والذهب تتراجع
http://almnatiq.net/?p=819393
المناطق - الرياض

هبط سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 2.21 % إلى 1547.85 دولارًا أمريكيًا.
وانخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة بنسبة 1.35 % إلى 1550.75 دولارًا أمريكيًا.
كما انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، في المعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.03% إلى 65.35 دولاراً أمريكياً.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 0.13% إلى 59.48 دولاراً أمريكياً.

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