شاهد.. استقبال رئيس مركز أم الجماجم داكار 2020 السعودية‬⁩

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‏إنفاذ لتوجهات أمير منطقة الرياض ومحافظ المجمعة، استقبل رئيس مركز أم الجماجم خالد بن بندر الدويش برفقة الأجهزة الأمنية بالمركز داكار 2020 السعودية‬⁩، صباح هذا اليوم بأم الجماجم.

واجتازت 342 مركبة الفحص الفني والإداري للنسخة 42 من رالي داكار والذي امتدّ لثلاثة أيام على ملعب الملك عبد الله: 114 دراجة نارية، و23 دراجة رباعية، و83 سيارة، و46 عربة صحراوية و46 شاحنة.

وكانت احتفالية منصة التتويج، التي أقيمت على شواطئ البحر الأحمر أمام الجماهير السعودية، أزاحت الستار عن الدراجين، والسائقين والطواقم المقيمين في جدّة.