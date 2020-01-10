شاهد.. استقبال رئيس مركز أم الجماجم داكار 2020 السعودية‬⁩

شاهد.. استقبال رئيس مركز أم الجماجم داكار 2020 السعودية‬⁩

أبرز المواد
أسعار النفط والذهب تتراجع

أسعار النفط والذهب تتراجع

أبرز المواد
اضطرابات النوم قد تجعلك تعيش “كابوسا خطيرا” بعد فوات الأوان

اضطرابات النوم قد تجعلك تعيش “كابوسا خطيرا” بعد فوات الأوان

أبرز المواد
جدة.. اجتماع لإعداد مشروع لائحة منظمة تنمية المرأة في دول “التعاون الإسلامي”

جدة.. اجتماع لإعداد مشروع لائحة منظمة تنمية المرأة في دول “التعاون الإسلامي”

أبرز المواد

شاهد.. استقبال رئيس مركز أم الجماجم داكار 2020 السعودية‬⁩

شاهد.. استقبال رئيس مركز أم الجماجم داكار 2020 السعودية‬⁩
http://almnatiq.net/?p=819396
المناطق - الرياض

‏إنفاذ لتوجهات أمير منطقة الرياض ومحافظ المجمعة، استقبل رئيس مركز أم الجماجم خالد بن بندر الدويش برفقة الأجهزة الأمنية بالمركز داكار 2020 السعودية‬⁩، صباح هذا اليوم بأم الجماجم.

واجتازت 342 مركبة الفحص الفني والإداري للنسخة 42 من رالي داكار والذي امتدّ لثلاثة أيام على ملعب الملك عبد الله: 114 دراجة نارية، و23 دراجة رباعية، و83 سيارة، و46 عربة صحراوية و46 شاحنة.

وكانت احتفالية منصة التتويج، التي أقيمت على شواطئ البحر الأحمر أمام الجماهير السعودية، أزاحت الستار عن الدراجين، والسائقين والطواقم المقيمين في جدّة.

 

روابط ذات صلة

أسعار النفط والذهب تتراجع

أسعار النفط والذهب تتراجع
اضطرابات النوم قد تجعلك تعيش “كابوسا خطيرا” بعد فوات الأوان

اضطرابات النوم قد تجعلك تعيش “كابوسا خطيرا” بعد فوات الأوان
جدة.. اجتماع لإعداد مشروع لائحة منظمة تنمية المرأة في دول “التعاون الإسلامي”

جدة.. اجتماع لإعداد مشروع لائحة منظمة تنمية المرأة في دول “التعاون الإسلامي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*