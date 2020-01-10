إيقاف مذيعة القناة الرياضية “رازان ملش” بعد وصفها السعوديين بـ “الدواعش”

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أوقفت القنوات الرياضية السعودية المذيعة الفلسطينية “رازان ملش”؛ بعد رصد عدة تغريدات ساخرة ومسيئة بحق المملكة وشعبها، على الرغم من أن بعض كتاباتها قديمة جداً؛ ما يؤكّد أن المسح الفكري لتاريخ المذيعة وتوجّهاتها كان ضعيفاً وسمح لها بالعبور للظهور أمام المشاهدين، كان آخره من إسبانيا قبل ساعات من انطلاق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في “الجوهرة” بكأس السوبر.

ولم يُفصح مدير عام قنوات السعودية الرياضية غانم القحطاني؛ عن السبب المباشر للإيقاف غير أنه غرَّد قائلاً: تم إيقاف المذيعة رازان ملش؛ عن العمل في القناة الرياضية، علماً بأن ظهورها في القناة لم يكن من خلال التعاقد معها بشكلٍ شخصي، وإنما ضمن الخدمات المقدمة من وكالة إخبارية عالمية متعاقدة مع القناة الرياضية، وتقدم خدمة توفير مذيعين في مختلف دول العالم.

واحتوى حساب المذيعة “رازان ملش”؛ على تغريدات مسيئة للوطن، من بينها وصفها للسعوديين بـ “الدواعش” قبل نحو 4 أشهر في أثناء تعليقها على مقطع لطفل سعودي.