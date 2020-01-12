احدث الأخبار

الجيش الوطني الليبي يستكمل عملياته في طرابلس.. ويرفض دعوة أنقرة وموسكو
أبرز المواد
 كيف نجحت أمريكا في قتل سليماني؟.. تقرير يكشف “شبكة الجواسيس”
أبرز المواد
 فيديو مذهل لتجمد المياه في أودية «شفا الطائف»
أبرز المواد
 احتجاز 3 أشخاص بعد دخول مركبتهم أسفل شاحنة غاز بالمخواة
أبرز المواد
 مؤسس الرفق بالحيوان: العقوبة لن تطال صاحب مقطع «قطة المايكرويف» وحده
أبرز المواد
 برعاية ولي العهد.. «أرامكو» تعلن انعقاد المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول
أبرز المواد
 ‏⁧‫المؤسسة العامة للحبوب‬⁩ تعلن عن ‏السعر الجديد للشعير
أبرز المواد
 أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة شقيقة حيدر المؤنس
أبرز المواد
 الهلال يخطف صدارة الدوري بثلاثية في مرمى الوحدة
أبرز المواد
 خالد بن سلمان معزياً في وفاة السلطان قابوس: تشرفت باستقباله لي قبل شهرين
أبرز المواد
 جورج بوش يكشف تفاصيل زيارته للسلطان قابوس الخريف الماضي
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6,0 درجات يضرب بورتوريكو
أبرز المواد
الجيش الوطني الليبي يستكمل عملياته في طرابلس.. ويرفض دعوة أنقرة وموسكو

الجيش الوطني الليبي يستكمل عملياته في طرابلس.. ويرفض دعوة أنقرة وموسكو

أبرز المواد
كيف نجحت أمريكا في قتل سليماني؟.. تقرير يكشف “شبكة الجواسيس”

كيف نجحت أمريكا في قتل سليماني؟.. تقرير يكشف “شبكة الجواسيس”

أبرز المواد
فيديو مذهل لتجمد المياه في أودية «شفا الطائف»

فيديو مذهل لتجمد المياه في أودية «شفا الطائف»

أبرز المواد
احتجاز 3 أشخاص بعد دخول مركبتهم أسفل شاحنة غاز بالمخواة

احتجاز 3 أشخاص بعد دخول مركبتهم أسفل شاحنة غاز بالمخواة

أبرز المواد

الجيش الوطني الليبي يستكمل عملياته في طرابلس.. ويرفض دعوة أنقرة وموسكو

الجيش الوطني الليبي يستكمل عملياته في طرابلس.. ويرفض دعوة أنقرة وموسكو
http://almnatiq.net/?p=819407
المناطق - وكالات

رفض قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، الدعوة التي وجهتها أنقرة وموسكو الأربعاء لوقف إطلاق النار، معلنا استمرار العمليات العسكرية ضد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أعلن المشير حفتر “استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي، التي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها، حيث أن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أطلقا دعوة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الأحد، وذلك عقب اجتماع في إسطنبول الأربعاء.

وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: “دعا رئيسنا والرئيس الروسي إلى وقف إطلاق النار ابتداء من منتصف ليل 12 يناير”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وازداد التوتر في ليبيا بعد أن وقع أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، الاولى تتعلق بتعيين الحدود البحرية بشكل يتجاوز حقوق دول الجوار، والثانية تتعلق بالجانب العسكري والأمني، وتمهد لوجود عسكري تركي على أراضي ليبيا.

وأعلن الرئيس التركي بالفعل وصول مسلحين إلى ليبيا، إلا أن معظمهم ليسوا أتراك الجنسية.

روابط ذات صلة

كيف نجحت أمريكا في قتل سليماني؟.. تقرير يكشف “شبكة الجواسيس”

كيف نجحت أمريكا في قتل سليماني؟.. تقرير يكشف “شبكة الجواسيس”
فيديو مذهل لتجمد المياه في أودية «شفا الطائف»

فيديو مذهل لتجمد المياه في أودية «شفا الطائف»
احتجاز 3 أشخاص بعد دخول مركبتهم أسفل شاحنة غاز بالمخواة

احتجاز 3 أشخاص بعد دخول مركبتهم أسفل شاحنة غاز بالمخواة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*