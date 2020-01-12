7 نصائح لتخفيض احتمال الإصابة بالسرطان

المناطق - الرياض

يواجه نصف سكان العالم تقريباً -آنياً أو مستقبلاً- مشكلة الإصابة بالسرطان بسبب البدانة ونمط الحياة غير الصحيح، وذلك وفق رأي عدة علماء.

ودعا العلماء إلى الالتزام بالنصائح التالية التي تساعد في تخفيض احتمال الإصابة بالأمراض السرطانية:

– تنظيف المنزل يومياً: بينت نتائج الدراسات العلمية أن النشاط البدني اليومي المنتظم يلعب دورا كبيرا في الوقاية من عدد من أنواع السرطانات، من بينها سرطان القولون والثدي، إذ لا يعرف سبب هذا الشيء ولكن هناك نظرية تقول إن الرياضة تساعد على الاحتفاظ بمستوى الهرمونات مستقرا وهذا يمنع تكون الخلايا السرطانية.

– تناول الجزر: تبين أن الوزن الزائد له علاقة بعشرة أنواع من الأمراض السرطانية، من بينها سرطان القولون والثدي والكبد، لذلك ينصح الأطباء بتناول مواد غذائية قليلة السعرات مثل الجزر.

– الامتناع عن تناول الخبز الأبيض: يجب الامتناع عن تناول الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة، وبدلا عن ذلك يمكن تناول الحبوب الكاملة لزيادة كمية الألياف المفيدة التي تشعر الإنسان بالشبع لفترة طويلة وهذا يساعد في المحافظة على الوزن وبالتالي عدم الإصابة بالسرطان.

– استخدام التوابل بدلا من الملح: تناول كمية كبيرة من الأملاح يساعد على ارتفاع ضغط الدم، وهذا بدوره يزيد احتمال الإصابة بسرطان المعدة، إضافة إلى أن الملح -وفق رأي عدد من الخبراء- يصيب جدار المعدة بأضرار، لذلك ينصحون بتخفيض كميته المتناولة تدريجيا لحين الامتناع عنه نهائيا يفضل استخدام الأعشاب والثوم والليمون وغيرها من التوابل بدلا من الملح.

– الامتناع عن اللحم يوما واحدا في الأسبوع: هناك أدلة وبراهين عديدة تؤكد أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من احتمال الإصابة بسرطان القولون، لذلك يفضل الامتناع عن تناول هذه اللحوم يوما واحدا في الأسبوع على أقل تقدير والاكتفاء بتناول الخضروات والفواكه.

– الوقوف أثناء التحدث: 30 دقيقة من النشاط البدني يوميا تخفض احتمال الإصابة بالسرطان بصورة ملحوظة، وإذا لا يسمح الوقت لمزاولة هذا النشاط في صالات الرياضة فيجب التحدث بالهاتف في حالة الوقوف، كما يجب تناول الطعام وقوفا وكذلك العمل على الكمبيوتر في حالة الوقوف ولو لفترة معينة يوميا.

– التنزه في الهواء الطلق، وتقليص فترة الجلوس أمام التلفزيون والخروج للتجوال في الهواء الطلق يوميا.