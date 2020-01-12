6 سنوات سجناً لخاطفة “رضيع بريدة”

المناطق- الرياض

صدر قرار من المحكمة الجزائية في بريدة بالسجن 6 سنوات لسيدة في عقدها الرابع من العمر، اختطفت طفلا رضيعا من مستشفى الولادة والأطفال في أغسطس الماضي. وبدأت مساء أمس الأربعاء الماضي إجراءات تنفيذ الحكم في القضية التي هزت منطقة القصيم.

وبحسب “عكاظ”، تعود حيثيات الحادثة عندما أوقفت سيدة سيارتها أمام بوابة مستشفى الولادة والأطفال أثناء فترة الزيارة، واقتحمت غرفة الأم الغائبة في دورة المياه وهربت بالرضيع. وباشرت الأجهزة الأمنية الحادثة بالتنسيق مع صحة القصيم، وأفرغت كاميرات المستشفى، وتم التوصل لمركبة الخاطفة والتعرف عليها وضبطها وإعادة الرضيع لحضن والدته.