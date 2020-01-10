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أمن الدولة: “العمار” تزعّم خلية العنود وخطط لعمل إرهابي بـ RDX

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أمن الدولة: “العمار” تزعّم خلية العنود وخطط لعمل إرهابي بـ RDX

أمن الدولة: “العمار” تزعّم خلية العنود وخطط لعمل إرهابي بـ RDX
محمد العمار
http://almnatiq.net/?p=819425
المناطق - الرياض

كشف المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية، أن المقبوض عليه محمد حسين العمار كان يتزعم الخلية الإرهابية التي تم إسقاطها في حي العنود؛ وتضم أحمد السويد وعبدالله النمر، وهي الخلية التي كانت تخطط لتنفيذ عمل إرهابي وشيك باستخدام المادة الأكثر فتكاً RDX والتي تم تحريزها خلال العملية الاستباقية.

وبحسب “عكاظ”، أكد عطية أن العمار مطلوب أمنيا في قضايا جنائية ‏وأمنية متعددة، و‏‏شارك في أعمال الشغب والتخريب والتدمير بالعوامية كما شارك في إطلاق النار على رجال الأمن ‏والدوريات الأمنية‏.

وقال المتحدث «نحمد الله على الإنجاز الذي تحقق دون حدوث أي إصابات في موقع الحدث بين المدنيين أو رجال الأمن في عملية نوعية استباقية احترافية، إذ يشكل العمار قيمة محورية في ساحات العمل الإرهابي، ومن قياديي العناصر الإرهابية في القطيف، وارتبط به العديد من العناصر وكان يسعى لإعادة تنظيم التكوين الإرهابي في ظل القبض على عدد كبير منهم وهلاك آخرين».

وأضاف العطية أن العمار تعدّدت لديه منظومة العمل الإرهابي الشامل، ولديه سجلٌ إرهابي وجنائي وتزعم عصابة مارست جرائم إطلاق نار على رجال أمن ومركبات ومقار أمنية بهدف تعطيل المشاريع التنموية في العوامية وكان مشاركًا في كل تلك العمليات الإرهابية وتزعم الكثير من أعمال الشغب المسلح وكان معنياً بتوفير السلاح للتنظيم، ويمتلك مهارة عالية في تصنيع المقذوفات الموجهة ضد المدرعات الأمنية ورجال الأمن.

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