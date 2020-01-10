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نائب أمير حائل يزور مخيمي رالي داكار والمتسابقين في مدينتي جبة وحائل

نائب أمير حائل يزور مخيمي رالي داكار والمتسابقين في مدينتي جبة وحائل

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نائب أمير حائل يزور مخيمي رالي داكار والمتسابقين في مدينتي جبة وحائل

نائب أمير حائل يزور مخيمي رالي داكار والمتسابقين في مدينتي جبة وحائل
http://almnatiq.net/?p=819428
المناطق - حائل

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مراحل سباق الجولة الخامسة من رالي داكار السعودية 2020 أثناء عبور المتسابقين لمنطقة حائل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .
وزار سموه مخيم بلدية مدينة جبة بمنطقة حائل لاستقبال المتسابقين وضيوف رالي داكار الدولي يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .
وكان في استقبال سموه رئيس مركز مدينة جبة بدر بن حجر بن ناحل ورئيس بلدية جبة المهندس خلف العقل ‏ومدير مركز شرطة جبة فواز الرشيدي.
كما زار نائب أمير منطقة حائل مخيم المتسابقين في رالي داكار والمقام بمدينة حائل والتقى بعدد من المتسابقين واطمئن سموه على الخدمات الطبية المقدمة للمتسابقين الذين أصيبوا أثناء مراحل السباق .
واطلع سموه على المركز الإعلامي وشاهد جانباً من تغطية وسائل الإعلام العالمية .
وفي ختام الزيارة أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في تصريح صحفي بالنجاح التنظيمي والاستعدادات لرالي داكار الدولي مرحباً سموه بالجميع .
وقال ” إن ‏المملكة العربية السعودية قادرة على استضافة أكبر الفعاليات العالمية وأبوابها مفتوحة للعالم كافة وسيشهد الوطن في السنوات القادمة بإذن الله المزيد من الفعاليات الرياضية الدولية بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة من سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ” مشيراً إلى أن المملكة تستقبل السياح من مختلف دول العالم .
وأثنى سموه على جهود واستعدادات مختلف الجهات الحكومية بمنطقة حائل بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وتعاون أبناء المنطقة منوهاً سموه بما شهدته مرحلة السباق في حائل من جماهيرية كبيرة من محبي هذه الرياضة.

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