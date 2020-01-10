مستشفى الولادة والاطفال في الخرج ينجح في إجراء أول عملية مناظير

المناطق -أشرف العصيمي

نجح مستشفى الولادة والاطفال بالخرج في إجراء أول عملية مناظير .

وأوضح مدير المستشفى الاخصائي عايض حمود العصيمي أن فريق طبي في قسم جراحة الاطفال في المستشفى تمكّن من إجراء أول عملية مناظير تكللت بالنجاح ، وذلك بقيادة الدكتورأكرم الجبوري(استشاري جراحة الاطفال) .

وأضاف أن هذا النجاح يأتي كأحد ثمرات الدعم اللامحدود الذي يحظى به ، المستشفى من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، وكذلك المتابعة المستمرة من المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .

وبين أن المستشفى يعمل على تطوير خدماته الصحية بشكل مستمر ، وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات الطبية في مجالات طب الأطفال، وطب النساء والولادة ، و اعتماد أفضل ممارسات الرعاية الصحية الوطنية والعالمية في مجال رعاية المرضى والجودة والسلامة والتقنيات وخدمة المرضى.