أوكرانيا: تلقينا معلومات مهمة بشأن الطائرة المنكوبة

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمكتبه الليلة الماضية وفد جامعة أم القرى الذي يزور الخرطوم حاليًا للمشاركة في فعاليات مؤتمر” هدايات الله في القرآن الكريم” الذي تنظمه جامعة إفريقيا العالمية في السودان بالتعاون مع جامعة أم القرى، بحضور القائم بأعمال الملحقية الثقافية صالح بن حسن مجرشي.

وأشاد السفير جعفر خلال اللقاء بمبادرة الشراكة بين الجامعتين في تنفيذ هذا المؤتمر، مؤكدًا اهتمام المملكة والجهات المعنية بها بتعزيز الشراكة مع جامعة إفريقيا العالمية، مشيرًا للاتفاقية التي وقعتها وزارة التعليم مع جامعة إفريقيا مؤخرًا للتعاون في مجالات متنوعة.

ونوه أستاذ كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى البروفسور يحيى محمد زمزمي باهتمام الجامعة بتطوير علاقاتها بالجامعات النظيرة في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن جامعة أم القرى وجامعة إفريقيا العاليمة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مستقبلًا لاستمرار التعاون بينهما.

وضم وفد جامعة أم القرى البروفسور يحيى محمد زمزمي أستاذ كرسي الهدايات القرآنية بالجامعة، ونائبه الدكتور ياسين بن حافظ قاري، ووكيل كلية الدعوة بالجامعة الدكتور أحمد بن عبدالله الفريح، ورئيس اللجنة العلمية بالجامعة الدكتور طه عابدين طه محمد، ومدير مكتب أستاذ كرسي الهدايات القرآنية رامي محمد الحاج.