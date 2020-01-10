احدث الأخبار

لأسباب أمنية .. “لوفتهانزا” تلغي رحلاتها من وإلى طهران
أبرز المواد
 مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2,716,858 تأشيرة عمرة ونحو 2,412,572 معتمرا يصلون إلى المملكة
أبرز المواد
 بليلة في خطبة الجمعة: أن أعظم الحقوق لله سبحانه وأوَّلها وأولاها على عبيده حق التَّوحيد، الخالصِ من الشِّركِ
أبرز المواد
 الشيخ عبدالمحسن القاسم في خطبة الجمعة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون
أبرز المواد
 أوكرانيا: تلقينا معلومات مهمة بشأن الطائرة المنكوبة
أبرز المواد
 تساقط الثلوج بتبوك ينعش الحركة السياحية في فياض شمال غرب المملكة
منطقة تبوك
 عبد المهدي لبومبيو: نرفض عملية عين الأسد وأربيل
أبرز المواد
 جبة مدينة الـ10 آلاف سنة تستقبل متسابقي داكار بالقهوة والبخور
منطقة حائل
 مستشفى الولادة والاطفال في الخرج ينجح في إجراء أول عملية مناظير
منطقة الرياض
 نائب أمير حائل يزور مخيمي رالي داكار والمتسابقين في مدينتي جبة وحائل
منطقة حائل
 أمن الدولة: “العمار” تزعّم خلية العنود وخطط لعمل إرهابي بـ RDX
أبرز المواد
 من بينها حماس.. الحرس الثوري يستعرض في صورة: هذه ميليشياتنا
أبرز المواد
لأسباب أمنية .. “لوفتهانزا” تلغي رحلاتها من وإلى طهران

لأسباب أمنية .. “لوفتهانزا” تلغي رحلاتها من وإلى طهران

أبرز المواد
مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2,716,858 تأشيرة عمرة ونحو 2,412,572 معتمرا يصلون إلى المملكة

مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2,716,858 تأشيرة عمرة ونحو 2,412,572 معتمرا يصلون إلى المملكة

أبرز المواد
بليلة في خطبة الجمعة: أن أعظم الحقوق لله سبحانه وأوَّلها وأولاها على عبيده حق التَّوحيد، الخالصِ من الشِّركِ

بليلة في خطبة الجمعة: أن أعظم الحقوق لله سبحانه وأوَّلها وأولاها على عبيده حق التَّوحيد، الخالصِ من الشِّركِ

أبرز المواد
الشيخ عبدالمحسن القاسم في خطبة الجمعة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون

الشيخ عبدالمحسن القاسم في خطبة الجمعة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون

أبرز المواد

لأسباب أمنية .. “لوفتهانزا” تلغي رحلاتها من وإلى طهران

لأسباب أمنية .. “لوفتهانزا” تلغي رحلاتها من وإلى طهران
http://almnatiq.net/?p=819466

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران الجمعة إن مجموعة الشركات التابعة لها ألغت رحلاتها من وإلى طهران حتى 20 يناير/كانون الثاني بسبب الوضع الأمني في المجال الجوي حول العاصمة الإيرانية وذلك على خلفية تحطم طائرة ركاب أوكرانية فجر الأربعاء ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.

وذكرت الشركة أن القرار “إجراء احترازي” وأنها ستقرر موعد استئناف رحلاتها إلى إيران عندما يتوفر لديها المزيد من المعلومات .

يذكر أن عدة مسؤولين أميركيين أكدوا أمس الخميس أن الحكومة تعتقد أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية “على الأرجح بصاروخين إيرانيين”.

في المقابل، نفت إيران فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية إثر إصابتها بصاروخ، فجر الأربعاء، ما أودى بحياة 176 شخصاً، معتبرة أن كافة التصريحات الغربية التي صبت في هذا الشأن “حرب نفسية” ضدها.

وأكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني علي عابد زادة في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن احتمال أن تكون الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ “غير وارد من الناحية التقنية”. كما أوضح قائلاً: “الطائرة الأوكرانية اشتعلت فيها النيران لأكثر من دقيقة، ولو كانت أصيبت بصاروخ لانفجرت على الفور”.

من حطام الطائرة الأوكرانية في إيران من حطام الطائرة الأوكرانية في إيران
بقايا الطائرة الأوكرانية (رويترز)

من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق الجمعة، أنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية نتيجة إصابتها بصاروخ، فيما كشف وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو أن مسؤولين أميركيين سلموا “معلومات مهمة” لكييف تتعلق بالطائرة.

وقال بريستايكو عبر تويتر “التقينا أنا والرئيس فولوديمير زيلينسكي بممثلين عن الولايات المتحدة. وحصلنا على معلومات مهمة سيحللها خبراؤنا”.

روابط ذات صلة

مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2,716,858 تأشيرة عمرة ونحو 2,412,572 معتمرا يصلون إلى المملكة

مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 2,716,858 تأشيرة عمرة ونحو 2,412,572 معتمرا يصلون إلى المملكة
بليلة في خطبة الجمعة: أن أعظم الحقوق لله سبحانه وأوَّلها وأولاها على عبيده حق التَّوحيد، الخالصِ من الشِّركِ

بليلة في خطبة الجمعة: أن أعظم الحقوق لله سبحانه وأوَّلها وأولاها على عبيده حق التَّوحيد، الخالصِ من الشِّركِ
الشيخ عبدالمحسن القاسم في خطبة الجمعة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون

الشيخ عبدالمحسن القاسم في خطبة الجمعة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*