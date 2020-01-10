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مدني جدة يباشر حادث حريق في برج سكني تجاري تحت الإنشاء

مدني جدة يباشر حادث حريق في برج سكني تجاري تحت الإنشاء
http://almnatiq.net/?p=819469
المناطق - جدة

‏تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حادث حريق في برج سكني تجاري تحت الإنشاء .
‏وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان عمليات 911 تلقت بلاغ في تمام  التسعة 5:20 صباحاً مفادة وجود حريق في أعلى برج تحت الإنشاء وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث ‏حيث شاركت عدد ٢٤ فرقة إطفاء وانقاذ و٤ آليات سلالم وكذلك عدد ٣ وحدات المباني العالية كما تم الاستعانة بطيران الأمن في عمليات المكافحة في أعلى البرج وأوضح القرني أن الحادث ‏عبارة عن احتراق في الدورين العلوية والتي يوجد بها سقالات معدنية ( قوالب معدنية)  وتمكنت الفرق من الوصول إلى نقاط الحادث واحتوائه والعمل على منع امتداده.
ولإزالت الفرق تعمل على التأكد التام من عمليات الإخماد والتبريد .
كما اوضح انه تم اخلاء الأبراج المجاورة من السكان احترازياً نظراً لتطاير الشرر نتيجة الحريق وشدة الرياح كما تم اخلاء المناطق المجاورة وقفل منطقة الحادث لضمان سلامة السكان والمارة .
ولم تسجل ولله الحمد إصابات او وفيات بالموقع .
كما اوضح ان فرق التحقيق المختصة باشرت عملها ميدانياً لمعرفة أسباب الحادث .

 

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