مدني جدة يباشر حادث حريق في برج سكني تجاري تحت الإنشاء

المناطق - جدة

‏تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حادث حريق في برج سكني تجاري تحت الإنشاء .

‏وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان عمليات 911 تلقت بلاغ في تمام التسعة 5:20 صباحاً مفادة وجود حريق في أعلى برج تحت الإنشاء وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث ‏حيث شاركت عدد ٢٤ فرقة إطفاء وانقاذ و٤ آليات سلالم وكذلك عدد ٣ وحدات المباني العالية كما تم الاستعانة بطيران الأمن في عمليات المكافحة في أعلى البرج وأوضح القرني أن الحادث ‏عبارة عن احتراق في الدورين العلوية والتي يوجد بها سقالات معدنية ( قوالب معدنية) وتمكنت الفرق من الوصول إلى نقاط الحادث واحتوائه والعمل على منع امتداده.

ولإزالت الفرق تعمل على التأكد التام من عمليات الإخماد والتبريد .

كما اوضح انه تم اخلاء الأبراج المجاورة من السكان احترازياً نظراً لتطاير الشرر نتيجة الحريق وشدة الرياح كما تم اخلاء المناطق المجاورة وقفل منطقة الحادث لضمان سلامة السكان والمارة .

ولم تسجل ولله الحمد إصابات او وفيات بالموقع .

كما اوضح ان فرق التحقيق المختصة باشرت عملها ميدانياً لمعرفة أسباب الحادث .