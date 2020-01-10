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الأجهزه الحكومية تكثف تواجدها أثنا تساقط الثلوج بتبوك

الأجهزه الحكومية تكثف تواجدها أثنا تساقط الثلوج بتبوك
http://almnatiq.net/?p=819477
تبوك - علي العميري

كثفت الجهات الحكومية بمنطقة تبوك الشرطة والمرور والدفاع المدني وأمن الطرق والهلال الأحمر والصحة ووزارة النقل تمركزها على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث – لاقدر الله – نتيجة الكثافة الحركية من قبل الأهالي والزوار الذين توافدوا  منذ ساعات الفجر الأولى إلى تلك المواقع حيث أعدت خطة شاملة للطوارئ بناءً على توجيهات سمو أمير المنطقة رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة الذي وجه بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة خلال هذه الأجواء .

 

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