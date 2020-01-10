أمير تبوك يتابع ويؤكد تواجد الأجهزة الحكومية بمناطق تساقط الثلوج

المناطق - تبوك

بمتابعة صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة تنفذ الجهات الامنية الشرطة والمرور والدفاع المدني وكذلك الهلال الاحمر والصحة الخطط الخاصة بكل جهاز بالتواجد وتقديم أعمالها في المناطق التي شهدت تساقط الثلوج في المنطقة (جبل اللوز والظهر والزيتةومركز علقان ..) اوضح ذلك المتحدث الرسمي لامارة منطقة تبوك على القحطاني وأضاف بان سمو امير المنطقة قد اكد على كافة الجهات المعنية منذ وقت مبكر وخلال اجتماعات اللجنة المستمر باتخاذ كافة الاستعدادات ورفع الجاهزية واتخاذ كل التدابير اللازمة وتقديم الخدمات في هذة المناطق التي تشهد تساقط الثلوج في كل عام ، وكذلك تكثيف التواجد بما يضمن باذن الله تحقيق السلامه ليتمكن القادمين والمتنزهين من الاسر والأفراد من الوصول والاستمتاع بأجواء هذة المواقع وقضاء أوقات ممتعة والعودة لمنازلهم سالمين .